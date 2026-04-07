Житель Астрахани решил купить «права» за 290 тысяч рублей, но его «кинули»

В Астрахани мужчина хотел помочь другу избежать экзаменов на «права» в ГАИ и доверился случайной знакомой. Цена вопроса оказалась не малой — 290 тысяч рублей. Но в итоге у него ничего не вышло: «решальщица», забрав деньги, просто заблокировала своего «клиента». И теперь ей грозит до шести лет колонии.

Как сообщил портал «Инфоштаб Астраханьпост», в столице региона полицейские задержали 28-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве. Жертвой доверчивости стал 31-летний местный житель, который решил избавить своего друга от позора на экзаменах в ГИБДД. Мужчина нашёл случайную знакомую, та пообещала за 290 тысяч рублей оформить водительское удостоверение без всяких проверок. Деньги он перевёл на её карту, но обещанных «прав» так и не дождался: женщина как в воду канула. Парень понял, что его кинули, и обратился в полицию.

В дело вмешался уголовный розыск: подозреваемую нашли и задержали. В отношении неё возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Теперь «решальщице» грозит до шести лет лишения свободы.

Следователи не исключают, что список обманутых ею астраханцев может быть гораздо больше. А сам пострадавший, видимо, усвоил урок: не стоит верить незнакомцам, предлагающим «решить вопросы» с Госавтоинспекцией за деньги. Дешевле, безопаснее и, главное, легальнее было бы просто выучить билеты.