LADA Granta сбила 10-летнего велосипедиста на «зебре» в Самаре

Каждый год дети попадают под колёса именно так: они лихо пересекают дорогу на велосипеде, самокате или гироскутере, уверенные, что это нормально. Однако по правилам — необходимо спешиться и катить транспорт рядом.

В ГИБДД выясняют, почему мальчик не спешился на пешеходном переходе

Как сообщило сетевое издание «Аргументы и факты Самара», вчера, 7 апреля, в Октябрьском районе города 22-летняя женщина за рулём LADA Granta двигалась по 3-й просеке. Возле дома №64 она сбила 10-летнего велосипедиста. Мальчик переезжал нерегулируемый пешеходный переход, не спешившись с «железного коня». С места ДТП ребёнка доставили в лечебное учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства происшествия.

Виновата ли женщина? Она двигалась по проезжей части и вряд ли ожидала, что на «зебру» вылетит велосипедист. С другой стороны, машина — источник повышенной опасности, а потому водитель должен быть начеку. Особенно — вблизи пешеходных переходов, перед которыми стоит всегда снижать скорость. Впрочем, теперь это — дело правоохранителей: они выяснят, могла ли автомобилистка предотвратить столкновение.

Взрослые же должны, покупая ребенку велосипед, объяснять элементарные правила. Ведь в противном случае мальчик едет навстречу машине, водитель не успевает среагировать — и вот уже бригада скорой увозит школьника в больницу. Хорошо, если всё обойдётся ушибами. Но бывает иначе.