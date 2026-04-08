Водитель такси сбил пенсионерку на «зебре» и увёз её с места ДТП

В Липецке утром 8 апреля произошло дорожное происшествие, которое вызвало ряд вопросов. Водитель Nissan Note с опознавательными знаками сервиса такси ехал по улице Анны Щетининой в сторону Выселковой. На повороте он не заметил женщину, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу. Пенсионерка попала под колёса. Но самое странное случилось после: водитель, вместо того чтобы вызвать скорую и ГАИ, посадил пострадавшую в свою машину и уехал. Очевидцы сообщили об этом в полицию.

Что это было? Желание помочь, доставить женщину в больницу самостоятельно? Или попытка замести следы, забрав пострадавшую с собой подальше от места происшествия? Ведь если бы водитель действовал из сострадания, он мог бы хотя бы сообщить диспетчеру такси или позвонить в скорую по дороге. Но он просто исчез. Теперь полиции предстоит выяснить, куда мужчина увёз пенсионерку и в каком состоянии она находится.

Как пишет сетевое издание «Новости Владивосток», против водителя Nissan Note возбуждены административные дела по статьям 12.24 (нарушение ПДД, повлёкшее причинение вреда здоровью), 12.18 (невыполнение требования уступить дорогу пешеходам) и части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП). Личность правонарушителя уже установлена, ведутся оперативно-разыскные мероприятия.

Если выяснится, что таксист увёз женщину не в больницу, а в безлюдное место, то статья может переквалифицироваться в уголовную. Пока же остаётся надеяться, что пенсионерка жива и получила помощь. А водителю, который, возможно, хотел «замять» проблему, теперь грозит куда более серьёзное наказание, чем простой штраф.