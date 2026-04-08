Авторемонтник дал малолетнему сыну чужую иномарку, и тот разбил ее вдребезги

Дятловский районный отдел Следственного комитета работает над уголовным делом, о котором стоит услышать каждому, кто собирается отдать свой автомобиль в частную мастерскую. Оказывается, даже если ремонтник кажется знакомым и надёжным, его прошлое может преподнести неприятный сюрприз.

38-летний житель Гродно организовал подпольный автосервис в гараже родственницы, где восстанавливал и перепродавал машины. Несколько месяцев «бизнес» беларуса процветал, но доверчивые клиенты не знали, что мастер не имеет водительских «прав» и уже был судим за пьяную езду и кражу.

Очередной его жертвой стал давний знакомый. Он захотел сделать кузовной ремонт своей Mitsubishi, заплатил 650 долларов и попросил уложиться в месяц. Однако, как выяснил информационный портал «Новости Гродно», автослесарь без согласия владельца неоднократно ездил на «японце» по личным делам. А потом и вовсе передал ключи своему несовершеннолетнему сыну, разрешив прокатиться. Подросток не справился с управлением и врезался в дерево. После ДТП иномарка восстановлению уже не подлежала.

Спустя несколько дней мастер признался клиенту. Тот потребовал возместить ущерб, но денег у слесаря не оказалось. Потерпевший обратился в милицию. В ходе допроса выяснилось, что взрослый фигурант уже привлекался к уголовной ответственности. В отношении мужчины возбуждено дело по части 2 статьи 214 УК Беларуси (угон, совершенный повторно). Теперь ему грозит серьёзное наказание. А владелец Mitsubishi остался без денег и без машины — как раз тот случай, когда знание биографии мастера могло спасти от разорения.