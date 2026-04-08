Пьяный водитель на Ford Focus проехал по человеку, который лежал на дороге

Теперь ему придется 4 года жить в колонии

Странная история произошла в Вологодской области прошлым летом. Почему человек лежал на лесной дороге ночью? Почему люди, находившиеся рядом с пострадавшим, не оттащили его на обочину, когда заметили мчащийся по грунтовке автомобиль? Пока вопросов больше, чем ответов. Но суд уже все решил.

Татьяна Бибикова

Виновным в ДТП, которое унесло жизнь пешехода, признали 26-летнего местного жителя. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов региона, трагедия произошла в ночь на 27 июля 2025 года. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехал за рулём автомобиля Ford Focus по грунтовой лесной дороге в направлении трассы Череповец — Белозерск — Липин Бор. В темноте водитель не заметил лежавшего на проезжей части человека, а также стоявших рядом людей, которые кричали и подавали сигналы руками. «Форд» на скорости наехал на пешехода. От полученных травм потерпевший скончался. Водитель же с места аварии уехал.

Действия автомобилиста квалифицированы по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение Правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, с оставлением места ДТП»). В суде, который состоялся намедни, молодой человек признал вину, раскаялся и добровольно выплатил 100 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда, а также возместил расходы на похороны и принёс извинения родственникам.

Благодаря совокупности смягчающих факторов суд применил статью 64 УК РФ (назначение наказания ниже низшего предела) и приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, с осуждённого взыскали 1,9 млн рублей в пользу отца погибшего. В течение трёх лет после освобождения мужчине будет запрещено садиться за руль.

