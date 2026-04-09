Подросток расплатился за «Жигули» банкнотами с «приколами»

В Волгограде 23-летний горожанин, избавляясь от своего ВАЗ-2105, и предположить не мог, что вместо реальных денег получит набор для розыгрышей. Как сообщает региональное ГУ МВД, покупатель отдал ему 40 тысяч рублей... «билетами банка приколов». Продавец, вероятно, от радости, что машина наконец-то ушла, не стал проверять купюры на месте. А когда обнаружил подмену, было уже поздно — юный «бизнесмен» испарился.

Но история вышла вовсе не смешная — теперь ему светит уголовный срок

17-летний волгоградец «купил» ВАЗ-2105 за 40 тысяч фальшивых рублей. Продавец не сразу заметил подмену, а когда понял — обратился в полицию. Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель. Юноша, видимо, решил, что если уж платить, то только с юмором. Но прежний владелец машины шутки не оценил.

Как пишет сетевое издание «Городские вести», подросток признался в содеянном, автомобиль вернули законному владельцу. Однако уголовное дело по статье «Мошенничество» уже возбуждено. Теперь несовершеннолетнему «шутнику» грозит до пяти лет лишения свободы.

Продавцу «Жигулей», впрочем, тоже стоит быть готовым к допросам — его вполне могут привлечь к ответственности за продажу транспортного средства без документов несовершеннолетнему за наличный расчет. Поэтому в этой истории продавец и покупатель буквально нашли друг друга, как подобное притягивает подобное.