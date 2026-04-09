Подросток расплатился за «Жигули» банкнотами с «приколами»

17-летний волгоградец «купил» ВАЗ-2105 за 40 тысяч фальшивых рублей. Продавец не сразу заметил подмену, а когда понял — обратился в полицию. Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель. Юноша, видимо, решил, что если уж платить, то только с юмором. Но прежний владелец машины шутки не оценил.
Как пишет сетевое издание «Городские вести», подросток признался в содеянном, автомобиль вернули законному владельцу. Однако уголовное дело по статье «Мошенничество» уже возбуждено. Теперь несовершеннолетнему «шутнику» грозит до пяти лет лишения свободы.
Продавцу «Жигулей», впрочем, тоже стоит быть готовым к допросам — его вполне могут привлечь к ответственности за продажу транспортного средства без документов несовершеннолетнему за наличный расчет. Поэтому в этой истории продавец и покупатель буквально нашли друг друга, как подобное притягивает подобное.