Родители усадили 6-летнего ребёнка за руль BMW ради торта и лайков в соцсетях

В Чувашии автоинспекторы обнаружили в Интернете видео, которое может вызвать не только улыбку, но и желание вызвать полицию. На записи шестилетний мальчик сидит за рулём BMW и, судя по всему, вполне серьёзно «управляет» автомобилем.

Как сообщает Госавтоинспекция Чувашии, видеозапись была выявлена в ходе мониторинга сети. Сотрудники ГИБДД назначили проверку и быстро нашли «героев».

На самом деле за спиной ребенка сидел папа, который и держал руль. Но для соцсетей 6-летний «гонщик» — это же эффектно! Родители сняли ролик в честь дня рождения сына: по замыслу авторов, именинник должен был подъехать к видеооператору с тортом и поставить на него свечу с цифрой «6». Лестно было убедить подписчиков, что их сын — вундеркинд и будущий Шумахер. Но в полиции такой семейный «перформанс» не оценили.

Как сообщили в Главном Управлении ГАИ России через официальный канал в Мах, в отношении 38-летнего папы, который усадил ребёнка к себе на колени, составили административные протоколы за нарушение правил перевозки детей, а также за то, что сам водитель (отец) не был пристёгнут ремнём безопасности.

Кроме того, информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о привлечении родителей за ненадлежащее воспитание и возможной постановке семьи на профилактический учёт.

Хотя в этом «шоу» никто не пострадал, урок родителям точно пойдет впрок: даже если очень хочется поздравить ребёнка оригинально, не стоит сажать его за руль «взрослого» автомобиля. Лучше купите ему игрушечную машинку. И пристёгивайтесь сами. А то «подарок» может оказаться слишком дорогим — вплоть до административных штрафов и разговоров с инспектором ПДН.