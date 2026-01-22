Бабушка из Новокузнецка посадила девятилетнего внука за руль своей машины

На улице Литовской инспекторы ДПС обратили внимание на Hyundai Creta, водитель которого двигался на очень низкой скорости. Когда машина резко остановилась при виде полицейских, стражи порядка решили проверить «рулевого» и его автомобиль.

Как сообщает портал «МВД Медиа», правоохранители обнаружили на шоферском месте маленького мальчика и пожилую женщину на переднем пассажирском сиденье. В ходе беседы выяснилось, что возраст ребенка — всего девять лет, а рядом с ним находилась его родная бабушка и хозяйка транспортного средства.

Женщину и несовершеннолетнего доставили в отдел, куда для беседы также пригласили маму мальчика. Служивые подготовили на пенсионерку административный материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления лицу, не имеющему водительского удостоверения. Суд назначил ей штраф размером в 30 тысяч рублей.

Параллельно инспекторы по делам несовершеннолетних составили протокол в отношении законного представителя ребенка по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию. Дело направилено в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего рассмотрения.

