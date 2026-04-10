Скандал в Казахстане: известный блогер «помыл колёса» авто в Каспийском море

В Мангистауской области Казахстана разгорелся скандал, который можно назвать «экологическим перформансом» сомнительного вкуса. Известный блогер из Узбекистана Илхомжон Йолчиев (он же Шеф Абузар) решил устроить джип-прогулку по особо охраняемым территориям. Мало того что он заехал на внедорожнике прямо в Каспийское море — «помыть колёса», так ещё и нарезал круги по урочищам Бозжыра и Тузбаир.

Казахи, известные своей любовью к природе, были оскорблены таким неуважением к красотам Родины. Пользователи Казнета возмутились: следы от колёс на солончаке Тузбаир сохраняются десятилетиями! Но блогер, видимо, решил, что его подписчики оценят «экстрим».

Как передаёт ИА «NewTimes.kz», сотрудники департамента полиции Мангистауской области выявили видеоролик в соцсетях и быстро установили личность нарушителя. В отношении горе-путешественника составили административный протокол по статье 505 КоАП РК («Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов»). Штраф составил 86 500 тенге — около 16 тысяч рублей. Не такая уж большая сумма за «приключение», но сам факт наказания показателен.

Ирония в том, что подобные «перформансы» происходят не только в Казахстане. В России, например, за въезд на охраняемые территории и порчу природных объектов тоже выписывают огромные экологические штрафы, которые могут достигать сотен тысяч рублей. А если нарушитель — иностранец, его могут и депортировать. Так что узбекскому блогеру ещё повезло, что отделался не очень крупным штрафом. Но урок Абазур точно запомнит. А подписчикам стоит задуматься: стоит ли лайкать такое? Ведь природа — не декорация для эффектных кадров.