Оштрафуют ли за стоянку на незаасфальтированной парковке в зоне отдыха

В период летнего массового исхода на природу основной массе граждан, страждущих тени деревьев, зеленой травы и прохлады водоемов, приходится импровизировать в поисках мест для временной стоянки своих авто. Однако тут «попасть на штраф» за неправильную парковку в окрестностях зоны отдыха или какой-нибудь городской «особо охраняемой природной территории» иной раз можно совершенно неожиданно.
В окрестностях локаций, для которых характерно массовое скопление людей и машин, всегда возникают своего рода стихийные стоянки. Как правило, это «пятачки» возле каких-то хозяйственных и административных строений, электроподстанций, технологические «карманы» на дорогах, проезды к разного рода сооружениям и прочее. Часто подобные места лишены твердого покрытия, поскольку не рассчитаны на сколь-нибудь интенсивный автомобильный трафик. И в этом малозначительном, на первый взгляд, факте кроется подвох, связанный со штрафами.
Напомним, что, например, на территории Москвы за парковку на газоне автовладельцу грозит наказание в размере 5000 рублей. В других городах существуют аналогичного рода взыскания. Когда речь идет о местности, прилегающей к реке, идея оставить машину на грунтовой стоянке и отправиться к поблескивающей в сотне метров от нее воде может обернуться санкцией в 3000—4500 ₽ по ст. 8.42 КоАП — за парковку в водоохранной зоне.
Для реки длиной 50 километров ширина этой самой водоохранной зоны составляет 200 метров от уреза воды, а для моря, например — аж 500 метров! Штрафы за такие нарушения у нас поставлены на поток. Инспектор природоохраны или чиновник муниципалитета (а в Москве вообще любой бездельник со специальным приложением на личном смартфоне!) фотографирует стоящую машину и — все! На основании этого фото составляется штрафное постановление.
Как правило, ключевым признаком нарушения считается именно визуальное подтверждение факта стоянки автомобиля вне асфальта. Под машиной не каменное покрытие? Значит — это газон или просто природная территория. При этом никого не волнует, что под колесами нет ни единой зеленой былинки и что машина попирает утрамбованную до состояния бетона мертвую глину. Обжаловать такой штраф можно лишь ценой потраченного в судах времени и ресурсов. И то, лишь когда удается документально доказать, что вы парковались пусть и на земле, но не на территории чего-то природного и газоноподобного.
Подобные данные можно добыть в кадастровых картах местности. Поэтому планируя припарковать машину в «сомнительном» с точки зрения штрафа месте, следует заранее найти избранную локацию на публичной кадастровой карте, размещенной на сайте «Росреестра». И убедиться, что избранное вами вытоптанное в пыль местечко «где все машины ставят» не является по бумагам цветником или частью дремучего леса.