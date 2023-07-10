Оштрафуют ли за стоянку на незаасфальтированной парковке в зоне отдыха

В период летнего массового исхода на природу основной массе граждан, страждущих тени деревьев, зеленой травы и прохлады водоемов, приходится импровизировать в поисках мест для временной стоянки своих авто. Однако тут «попасть на штраф» за неправильную парковку в окрестностях зоны отдыха или какой-нибудь городской «особо охраняемой природной территории» иной раз можно совершенно неожиданно.

В окрестностях локаций, для которых характерно массовое скопление людей и машин, всегда возникают своего рода стихийные стоянки. Как правило, это «пятачки» возле каких-то хозяйственных и административных строений, электроподстанций, технологические «карманы» на дорогах, проезды к разного рода сооружениям и прочее. Часто подобные места лишены твердого покрытия, поскольку не рассчитаны на сколь-нибудь интенсивный автомобильный трафик. И в этом малозначительном, на первый взгляд, факте кроется подвох, связанный со штрафами.

Напомним, что, например, на территории Москвы за парковку на газоне автовладельцу грозит наказание в размере 5000 рублей. В других городах существуют аналогичного рода взыскания. Когда речь идет о местности, прилегающей к реке, идея оставить машину на грунтовой стоянке и отправиться к поблескивающей в сотне метров от нее воде может обернуться санкцией в 3000—4500 ₽ по ст. 8.42 КоАП — за парковку в водоохранной зоне.