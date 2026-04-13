Красноярец украл чужую Honda CR-V на эвакуаторе

В Красноярске полицейские раскрыли кражу, которая произошла с особой дерзостью — и с использованием эвакуатора. Житель Северо-Енисейского района оставил свою сломанную Honda CR-V во дворе дома на улице Ястынская, под окнами друга. Машина простояла там некоторое время, а в начале апреля бесследно исчезла. Владелец обратился в полицию.

Оперативники быстро нашли похитителя. Им оказался 38-летний житель Красноярска. Как выяснила интернет-газета «Newslab», мужчина частенько наведывался в этот двор к живущей в нем знакомой. Он приметил сиротливо стоящую иномарку, которая, судя по виду, давно была не на ходу. И решил, что авто никому не нужно. План был прост: вызвать эвакуатор, перевезти кроссовер к себе в частный дом, а затем разобрать на запчасти и продать. Что он и сделал.

Однако полицейские довольны быстро установили местонахождение похищенного автомобиля. Машину таким же образом — на другом спецтранспорте — вернули законному владельцу. В отношении подозреваемого в «оригинальном» угоне возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ирония в том, что, вызвав эвакуатор, он потратился на перевозку, а в итоге не получил ни запчастей, ни свободы.