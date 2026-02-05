Злоумышленник откопал чужую машину из-под снега и увез ее на эвакуаторе

Как сообщает ресурс «Владимирские ведомости», для реализации своего плана мужчина использовал эвакуатор, с помощью которого и вытащил авто из снежного плена.
Законный владелец вскоре заметил пропажу и обратился с заявлением в полицию. Стражи порядка оперативно установили личность подозреваемого и задержали 22-летнего жителя того же населенного пункта.
На допросе парень сразу же сознался в содеянном. По словам угонщика, он намеревался разобрать похищенную машину на запчасти для починки своего ВАЗа той же модели. В настоящее время правоохранители продолжают расследование по факту произошедшего.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Обнинске двое мужчин по дороге в клуб избили таксиста и угнали его машину.