Злоумышленник откопал чужую машину из-под снега и увез ее на эвакуаторе

В Муроме угонщик в течение нескольких дней следил за долгое время стоявшим на приколе ВАЗ-21074. После того как злоумышленник убедился в том, что владелец не интересуется автомобилем, он его угнал. Хотя это было и не так просто — машину занесло снегом.

Как сообщает ресурс «Владимирские ведомости», для реализации своего плана мужчина использовал эвакуатор, с помощью которого и вытащил авто из снежного плена.

Законный владелец вскоре заметил пропажу и обратился с заявлением в полицию. Стражи порядка оперативно установили личность подозреваемого и задержали 22-летнего жителя того же населенного пункта.

На допросе парень сразу же сознался в содеянном. По словам угонщика, он намеревался разобрать похищенную машину на запчасти для починки своего ВАЗа той же модели. В настоящее время правоохранители продолжают расследование по факту произошедшего.

