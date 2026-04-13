Водитель вышел из машины на трассе и попал под колёса «Нивы»

В Искитимском районе Новосибирской области произошла нелепая трагедия, которая лишний раз напомнила прописную истину: на трассе нельзя быть уверенным в безопасности даже на мгновение. Тем более — в сумерках и темное время суток. Тем более без включенной «аварийки» и без жилета со светоотражающими элементами. Роковая случайность или собственная халатность — у полиции остались вопросы.

Как сообщило сетевое издание «НГС.НОВОСТИ», воскресным вечером 12 апреля на 115-м километре автодороги К-29 Сузун — Битки — Преображенская 47-летний водитель «Нивы» сбил пешехода. Им оказался 56-летний водитель «Фольксвагена», который вышел на проезжую часть сзади своего автомобиля. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

Зачем автомобиль остановился? Желание проверить что-то в багажнике? Нужда отойти по нужде? Теперь уже не узнать. Ясно одно: трагическое стечение обстоятельств. Секунда — и жизнь оборвалась. Водитель «Нивы» не ожидал увидеть человека на дороге в тёмное время суток. А погибший вряд ли предполагал, что его выход из автомобиля слишком близко к проезжей части станет смертельным. Госавтоинспекция Новосибирской области выясняет все детали. Но вывод уже очевиден: на трассе, особенно ночью, выходить без специального жилета со светоотражающими элементами на проезжую часть крайне опасно.