Пять машин разбились из-за стекловидного льда на дороге Брянска

В Брянске рассматривается необычное гражданское дело. Пострадавшие в массовом ДТП водители требуют возмещения ущерба не друг с друга, а с дорожных служб. В рапорте сотрудников ГИБДД указано, что дорожное полотно в момент ДТП было покрыто стекловидным льдом, а дорога не обработана надлежащим образом. Административных дел против водителей не возбудили — их вины нет.

Как стало известно «Брянским новостям», авария произошла на трассе Брянск — Новозыбков, где столкнулись сразу пять автомобилей: четыре иномарки и отечественная «Гранта». Двое пострадавших обратились в суд. Ущерб от аварии оценили в 557 000 и 170 600 рублей. Ответчиками выступают региональное управление автодорог, Клинцовская дорожная компания и федеральное управление автомагистрали Москва — Бобруйск.

Если суд встанет на сторону водителей, это станет однозначным сигналом для дорожников: не почистил трассу — отвечай рублём. Ирония в том, что обычно водители судятся друг с другом, а тут все вместе пошли на тех, кто должен был посыпать дорогу. Теперь обслуживающим трассу службам, возможно, придётся раскошелиться. А водители, наконец, вздохнут с облегчением: справедливость восторжествует. Поживём — увидим.