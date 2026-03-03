Автовладелец отсудил у УК 170 тысяч за разбитую воротами машину

В Забайкалье женщина въезжала во двор жилого дома, когда створки ворот самопроизвольно начали закрываться и ударили по машине. В салоне на момент инцидента находились двое детей.

Как сообщает агентство ChitaMedia, владелица авто подала иск к управляющей компании, требуя от нее полностью возместить ущерб, а также компенсировать моральный вред и выплатить штраф. Однако районный суд в иске отказал, посчитав, что водитель сам нарушил правила проезда через автоматические ворота.

А вот краевой суд впоследствии пересмотрел это решение. Высшая инстанция указала, что конструкция дверей предусматривала наличие датчиков, которые должны блокировать их закрытие при появлении препятствия, при этом доказательств неправильного использования механизма со стороны потерпевшей ответчик предоставить не смог.

Судьи подчеркнули, что именно управляющая компания организовала установку этого оборудования на придомовой территории и несет ответственность за его исправную и безопасную эксплуатацию, включая обслуживание фотоэлементов. В результате с коммунальщиков взыскали почти 100 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, 15 тысяч рублей компенсации морального вреда и 55 тысяч рублей штрафа, что довело общую сумму выплат до 170 тысяч рублей.

