В Тутаеве две неуправляемые машины вылетели прямо на пешеходов

За рулём «Тойоты» 25-летняя женщина на неприличной скорости двигалась по проспекту. В это же время на перекрёсток выехал 23-летний мужчина на ВАЗе. Машины столкнулись в центре, после чего потерявшие управление авто сбили знак пешеходного перехода и вылетели на встречную полосу. А там, на разделительной полосе, стояли две девушки, ожидая зелёного сигнала светофора. Камеры зафиксировали, как искорёженные автомобили летят прямо на них. В последнее мгновение — буквально в сантиметрах — машины пронеслись мимо. Никто из девушек не пострадал.

Как пояснили порталу «Яркуб» в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, в результате ДТП госпитализировали водителя ВАЗа. Его пассажиры — 19-летняя девушка и 22-летний парень — отделались амбулаторным лечением. Но главные героини этого вечера — пешеходы. Пользователи соцсетей не сдерживают эмоций: «Господи, девочки, вы в рубашке родились!», «Просто второй день рождения у них сегодня, ангел-хранитель уберёг», «Повезло дважды: и машины пронеслись мимо, и знак не прилетел». Сами девушки, наверное, до сих пор не могут поверить, что остались живы. Авария произошла в день, когда православные россияне праздновали Пасху, — и невольно кажется, что вмешались высшие силы. Не иначе как действительно свершилось чудо.