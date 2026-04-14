Сын депутата летел на внедорожнике 125 км/ч и насмерть сбил женщину

Ровно три года назад, 14 апреля 2023 года, Новосибирск потрясло ужасное ДТП, случившееся на перекрёстке улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали. Водитель Geely Tugella на бешеной скорости сбил 45-летнюю женщину по имени Инна, переходившую дорогу на зелёный свет по пешеходному переходу, и скрылся. Как позже выяснилось, за рулём сидел 21-летний Александр Бушков — сын бывшего алтайского депутата. Он был пьян.

Как пишет сетевое издание «НГС.НОВОСТИ», муж погибшей Алексей поделился с журналистами подробностями того дня: «Каждое утро мы созванивались, кто первый добрался. Звоню ей, а телефон недоступен. Я сразу заподозрил неладное». Он позвонил на работу супруги, пошёл в сторону перекрёстка и узнал о трагедии от сотрудника службы безопасности. Помимо мужа, у Инны осталась взрослая дочь.

Водитель после наезда не остановился, а продолжил движение и даже столкнулся с другой машиной — Toyota Avensis. Затем же он уехал к своему дому, оставил разбитый Geely у подъезда и поднялся в квартиру. Будучи в шоковом состоянии, выпил около полбутылки джина, после чего позвонил в службу 112 и сообщил о случившемся. Позже он утверждал, что не хотел скрываться, а просто испугался. На заседании суда он признал, что был пьян и в момент ДТП. Скорость автомобиля, по данным экспертизы, составляла 125 км/ч. Он проигнорировал стоп-линию и красный сигнал светофора.

Центральный районный суд 28 мая 2024 года приговорил Александра Бушкова к семи годам колонии общего режима и запретил управлять транспортом 2,5 года. В счёт компенсации морального вреда с него взыскали 3 миллиона рублей. Знакомые водителя на следствии дали показания, что ночью они распивали джин с соком, а затем поехали на шиномонтаж. После ремонта, уже утром, они выехали домой. Свидетель думал, что Бушков притормозит на перекрёстке, но тот не стал. Пешеход вышел из-за остановившихся машин, и мгновенно произошёл наезд.

Эта трагическая история призвана напомнить о том, что даже статусная машина и связи не спасают от уголовного кодекса. Алкоголь, скорость и красный свет — убийственное сочетание. Семь лет колонии и миллионные иски — вот цена одной секунды пьяной лихости. А муж погибшей так и не простил водителя: «Аппарат абонента недоступен» — эти слова теперь навсегда останутся в памяти того, кто потерял близкого человека из-за чужой беспечности.