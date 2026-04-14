Итальянец Эфрем Риготти в лесу искал потерянные от автомобиля ключи с металлоискателем, а обнаружил хондрит Монте-Бондоне — редчайшую для страны находку. На странный камень сработал прибор. И хотя потерянные ключи так и не нашлись, обломок космического объекта оказался большой удачей.

Счастливая случайность — вот что часто двигает науку вперёд, уверено немецкое издание «Merkur», осветившее историю. Итальянец Эфрем Риготти отправился в лес на горе Монте-Бондоне собирать грибы. И по рассеянности потерял ключи от машины. Пришлось возвращаться с другом и металлоискателем. Прибор запищал, и между корнями деревьев мужчины обнаружили серый камень неправильной формы с металлическим блеском.

Сначала нашедшим показалось — ну, обычный булыжник. Разве что металлоискатель на него «пищит». Но позже эксперты Итальянского музея планетарных наук в Прато и Университета Камерино подтвердили: это метеорит. Официальное название — метеорит Монте-Бондоне. Вес находки — всего 188 граммов, но возраст — около 4,5 миллиардов лет. Это хондрит типа L5, то есть каменный метеорит, прилетевший из пояса астероидов. Для Италии такая находка — большая редкость: подтверждённых метеоритов в стране очень мало. Обычно подобные камни оказываются земными породами, но здесь анализ подтвердил внеземное происхождение.

Так потеря автомобильных ключей обернулась для итальянца не головной болью, а ценным экспонатом и, возможно, вознаграждением.