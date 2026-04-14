Обида с огоньком: расправа с автомобилем обернулась большим пожаром

Заказной поджог «Мерседеса» из личной неприязни обернулся уничтожением четырёх машин на 12 миллионов рублей. Житель Пскова нанял поджигателей, но пламя перекинулось на соседние авто. Сам заказчик ранее не был судим, но его «холодная месть» обернулась горячими последствиями для соседей по парковке — теперь ему грозит до пяти лет колонии.

В Пскове перед судом предстанет 46-летний мужчина, который решил свести счёты с обидчиком с помощью огня. Как сообщило сетевое издание «Псковское агентство информации», он испытывал личную неприязнь к владельцу Mercedes-Benz и организовал поджог его авто. Заказчик привлёк знакомого, который должен был найти исполнителей. Те вылили на иномарку горюче-смазочный материал и подожгли зажигалкой. Но пламя оказалось слишком жадным: «Мерседес» стоимостью более трёх миллионов рублей сгорел дотла, однако огонь перекинулся на три стоящие рядом машины, которые также сгорели. Общий ущерб превысил 12 миллионов рублей.

Теперь заказчику грозит до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога группой лиц по предварительному сговору). Материалы дела направлены в суд. Второй фигурант (тот самый знакомый) будет отвечать отдельно. Тем не менее, хочется думать, что заказавший поджог мужчина, осознал, что расправа с чужим имуществом, хоть и чужими руками — это слишком высокая цена за удовлетворение мелкой обиды.