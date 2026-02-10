Конфликт из-за места на парковке в Кронштадте закончился поджогом автомобиля

В ночь на 9 февраля в полицию поступило сообщение о горящей машине во дворе дома на Советской улице. Прибывшие на место сотрудники обнаружили полностью уничтоженный огнем кроссовер Nissan Qashqai.

Как сообщает «Фонтанка», оперативники довольно быстро установили личность подозреваемого, им стал 43-летний сосед потерпевшего. Правоохранители выяснили, что мужчины ранее конфликтовали из-за парковочного места, и эта ссора побудила злоумышленника к противоправным действиям.

По предварительной оценке, ущерб от действий поджигателя, нанесенный 33-летнему владельцу транспортного средства, составил 1,4 млн рублей.

На основании собранных материалов следователи возбудили уголовное дело, на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

