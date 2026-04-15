Пьяный лихач без «прав» на «девятке» устроил погоню со стрельбой

В Свердловской области полицейским пришлось применять табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя без «прав». Целый час экипаж ДПС гонялся за лихачем, пока наконец автомобиль с прострелянными колесами не остановился на обочине. В салоне инспекторов ждал «сюрприз» — и водитель, и пассажир его «девятки» оказались махровыми рецидивистами, накануне расправившиеся с женщиной.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сигнал о пьяном водителе за рулём серебристого ВАЗ-2109 поступил от неравнодушных жителей посёлка Ключевой вечером 13 апреля. Наряд ДПС обнаружил «девятку» в городе у дома №55 по улице Кирова. Инспекторы включили маячки и через громкоговоритель потребовали остановиться. Но мужчина проигнорировал и устроил погоню, которая длилась больше часа. Он носился по трассе «Серов — Североуральск — Ивдель», совершая опасные манёвры, а затем резко развернулся обратно к Серову.

Полицейские выбрали безопасный участок, сделали предупредительные выстрелы в воздух из пистолета-пулемёта «Кедр». Реакции не последовало. Тогда открыли прицельный огонь из табельного пистолета Макарова по колёсам «девятки». Это привело к предсказуемому финалу: машина наконец остановилась. К счастью, никто не пострадал, хотя при задержании обе машины получили механические повреждения. Схваченный водитель имел явные признаки опьянения, что подтвердило освидетельствование. Как выяснилось, ранее он уже привлекался за езду без «прав» и страховки. В отношении него составили шесть административных протоколов. Кроме того, у мужчины за плечами целый «букет» судимостей: кража, угон, побои, вымогательство. Водитель и его 23-летний пассажир арестованы на 14 суток.

Но, как рассказало информационное агентство «РИА», это ещё не всё. По словам Горелых, у полиции есть основания подозревать обоих задержанных в «ещё одном диком поступке». В тот же день, до погони, они жестоко избили молодую женщину на бытовой почве, причинив множественные травмы и переломы. Затем жертву силой вытащили из дома и пытались запихнуть в багажник той самой «девятки». Материалы переданы в СКР. Вот такой «джентльменский набор»: пьяная езда, погоня со стрельбой, избиение и попытка похищения. Теперь лихачи будут сидеть под арестом и ждать суда.