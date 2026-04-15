Ванная с топором: неожиданный багаж в автомобиле сызранца насторожил экипаж ГАИ

В багажнике сызранца нашли ванну, топор, верёвку и ружьё —сотрудники ГАИ вполне могли предположить, что остановили маньяка. Страшные догадки промелькнули в мыслях полицейских, ведь задержанный автомобиль направлялся прямиком в лес. Интрига раскрылась в суде: мужчина охотился на лося, но пытался убедить правосудие, что карабин собирался продать, а ванну — выбросить.

В Саратовском областном суде вынесли окончательный приговор жителю Сызрани, которого признали виновным в незаконной охоте. В начале сентября 2024 года мужчина и его товарищ находились на территории охотничьего угодья Хвалынского района. Их хаотичные передвижения на автомобиле с иногородними номерами вызвали подозрения у инспекторов ДПС и сотрудников национального парка. Когда машину остановили для проверки, в багажнике обнаружили... ванну, топор, верёвку и оружие. Согласитесь, набор для пикника странноватый. Что делал в лесу человек с ванной и топором?

Как позже выяснилось, сызранец убил лося. С места преступления он скрылся, планируя ночью вернуться за тушей. Но не успел. Сотрудники парка нашли убитое животное, при вскрытии извлекли пулю, которая, как в последствии показала баллистическая экспертиза, вылетела из карабина задержанного. Версия же осуждённого была «стройной»: карабин, мол, предназначался для продажи, выстрел совершил другой человек случайно в неизвестном направлении, а ванну и прочие предметы он собирался выбросить.

Суд первой инстанции счёл эти объяснения противоречащими фактам. Как сообщает новостной портал «Маленькая Сызрань», в декабре прошлого года Вольский районный суд оштрафовал мужчину на 600 тысяч рублей, лишил права охотиться на два года и взыскал ещё 240 тысяч рублей в счёт ущерба природе. Защита пыталась его обжаловать, но Саратовский областной суд оставил жалобу без удовлетворения. Так что теперь сызранец остался и без лося, и без денег, и с ярлыком браконьера. А инспекторы еще долго будут рассказывать эту историю, как «профессиональную» байку.