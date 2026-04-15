Китайская компания Seres запатентовала унитаз для автомобиля

Китайские инженеры снова доказали, что их фантазия не знает границ. На этот раз компания Seres (предприятие, совместно с Huawei выпускающее автомобили AITO) решила, что современному водителю нужен не только автопилот, но и кое-что поинтимнее. В сети нашли патент на скрытый унитаз для автомобиля.

Конструкция представляет собой рельсовый механизм, который позволяет крепить «сантехнику» под сиденьем и выдвигать по мере необходимости. Идея здравая: устройство не занимает лишнего места и не мешает пассажирам. Как сообщает китайский портал «CarNewsChina», патент включает детальное описание рельсовой системы, но умалчивает о главном: где брать воду для смыва и куда девать отходы. Пока это скорее «стул с дыркой», чем полноценный туалет.

Впрочем, Восток привык удивлять мир своими изобретениями. Вспомнить хотя бы японские унитазы с подогревом и музыкой. Теперь очередь дошла до автомобилей. Но если серьёзно, до практической реализации ещё далеко. Как компания планирует решать вопросы гигиены, запаха и утилизации — загадка. Возможно, в следующем патенте появится компактная система превращения отходов в биотопливо. Китайцы способны на многое. Пока же автовладельцам, застрявшим в пробках, о «горшке» внутри машины остаётся только мечтать. А компании Seres — дорабатывать чертежи. Вдруг когда-нибудь эта опция станет такой же привычной, как подогрев сидений? Поживём — увидим. А пока — респект за креатив.