Под ковшом экскаватора в Саффолке (Англия) вместо грунта показались контуры древнего поселения с некрополем. Тысячелетия тишины прервал гул строительной техники — и перед учёными предстал настоящий мёртвый город. Такие находки ломают стереотипы о «диких» предках.

В британском графстве Саффолк дорожные рабочие планировали обычное расширение обочины трассы. Но вместо глины и камней экскаватор обнажил нечто, что заставило дорожников забыть о плановом ремонте. Под слоем земли в Бейри-Сент-Эдмундс обнаружились контуры масштабного городища бронзовой эпохи.

Как рассказало сетевое издание Pravda. ru, археологи из Cotswold Archaeology буквально вцепились в этот участок. Вместо привычных кочевых стоянок перед ними развернулась развитая архитектура оседлого поселения: дома, хозяйственные ямы, фрагменты сложной керамики. «Там открылась целая система построек, керамики, фрагментов костей и даже захоронений. Это невероятная находка», — объяснил российский историк Сергей Белов, знакомый с объектом исследований. Но самым ценным и одновременно жутким участком стал некрополь. Древние хоронили своих близких прямо рядом с жилой зоной. Ритуальные урны с прахом, следы сложных кремационных обрядов — это не хаотичные могилы, а структурированное пространство, указывающее на мощный слой духовной культуры.

Подобная сложность обрядов встречается нечасто, разве что в тайных поселениях майя в джунглях. А в Саффолке всё это время люди просто ездили по трассе над костями древних инженеров и жрецов. Учёный-физик Дмитрий Лапшин, изучающий поселение, отметил: «Мы обнаружили кремационные погребения и свидетельства сложных обрядов. Это меняет наши взгляды на религиозные практики поздней бронзовой эпохи, — Обнаружение таких структур — это всегда случайность, которая ставит под сомнение нашу уверенность в том, что мы знаем о ландшафте».

Теперь дорожные работы приостановлены до полной фиксации находок. Ценные артефакты отправятся в музеи, а учёные составят карту поселения. Ирония истории: чтобы найти древность, нужно было начать строить современность. Если бы не расширение дороги, город мёртвых так и спал бы под слоем дерна. Сколько ещё таких «мегаполисов» давят своим весом бетонные трассы? В Саффолке рабочие не просто расширили путь — они прорубили окно в древний мир, где люди жили по законам, ныне забытым.