Водитель выпрыгнул из неуправляемого грузовика и попал под колеса Kia

Иногда попытка спастись от одной опасности приводит прямиком в объятия другой. На трассе Джубга — Сочи разыгралась драма: водитель большегруза, обнаружив отказ тормозов на спуске, принял, наверное, самое отчаянное решение в своей жизни. Мужчина выпрыгнул из кабины неуправляемого Shacman, предпочтя удар об асфальт перспективе лететь вниз вместе с многотонной махиной. Однако судьба распорядилась иначе: пока грузовик без водителя послушно шёл в кювет, его хозяин остался лежать на проезжей части, где и попал под колёса легковушки.

Как рассказало сетевое издание «Кубанские новости» со ссылкой на релиз пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, инцидент произошёл 14 апреля на автодороге Джубга — Сочи. 35-летний водитель грузового автомобиля Shacman перед началом движения, по всей видимости, не придал должного значения техническому состоянию транспортного средства. Роковое «авось» дало знать о себе на спуске: тормозная система многотонной машины отказала, и грузовик начал неконтролируемое ускорение.

Оценив стремительно ухудшающуюся ситуацию, мужчина совершил поступок, который иначе как жестом отчаяния не назовешь. Он выпрыгнул из кабины прямо на ходу, рассчитывая, видимо, отделаться ушибами. Оставшийся без управления Shacman тем временем продолжил движение по инерции, съехал с дороги и остановился, врезавшись в препятствие на обочине.

Вот только для отчаянного водителя история на этом не закончилась. Оказавшись на проезжей части, он не смог быстро подняться и покинуть опасную зону. 45-летний водитель автомобиля Kia, двигавшийся следом за грузовиком, попросту не заметил лежащего на дороге человека и совершил наезд. В результате пострадавший рулевой фуры с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

Парадокс ситуации: спасаясь от неминуемой аварии из собственной фуры, мужчина угодил под колёса чужой иномарки. Грузовик же, предоставленный сам себе, не причинил никому вреда, аккуратно «припарковавшись» в кювете.