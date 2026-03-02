111

Мужчину выбросили из салона под колеса другой машины

Потерпевший получил серьезные травмы

Вечером 1 марта на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ между пассажирами Toyota Prius возник острый конфликт. Во время потасовки 34-летнего мужчину вытолкнули из салона прямо на проезжую часть.

Александр Проневский

Как сообщает агентство UlanMedia, выпавший на асфальт пострадавший не успел подняться на ноги и попал под колеса Toyota Corona Premio, водитель которой не смог вовремя среагировать и переехал лежащего человека.

В результате несчастный получил серьезные травмы, оперативно прибывшие на место событий медики доставили его в ближайшую больницу.

На данный момент полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего, находившийся за рулем совершившей наезд машины 42-летний мужчина активно сотрудничает с правоохранителями и дает показания.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Удмуртии мужчина выпрыгнул на ходу из кареты скорой помощи и погиб.

