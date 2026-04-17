Российскому спортсмену сообщили о смерти отца, и он разбился на мотоцикле

Российский спортсмен, 22-летний пауэрлифтер Александр Пожидаев, получил горькое сообщение, в эмоциях сел на байк и, видимо, помчал туда, где можно было прийти в себя от страшного известия. Парень не знал, что его обманули: отец в это время был далеко, но жив и здоров.

В Таиланде произошла трагедия, которая потрясла спортивное сообщество. 22-летний российский пауэрлифтер, чемпион Кузбасса Александр Пожидаев погиб в ДТП в пригороде Паттайи. Причиной его гибели стал чудовищный фейк: неизвестный в голосовом сообении сказал спортсмену о смерти его отца. Как передаёт сетевое издание «Виртуальный Брест», звонивший начал критиковать Александра за то, что тот якобы не пришёл на похороны.

Эта весть стала для молодого человека шоком. В эмоциях он немедленно вскочил на мотоцикл и дал по газам. Через 10 минут, не справившись с управлением, попал в аварию. В результате ДТП Александр получил черепно-мозговую травму, множественные переломы и повреждения внутренних органов. Его в тяжёлом состоянии доставили в местную больницу, где у него остановилось сердце. Врачи курортного города почти полчаса боролись за жизнь россиянина, но спасти спортсмена не удалось.

Позже выяснилось, что звонок оказался злобным розыгрышем — отец Александра был жив и здоров, правда, далеко. Кто и зачем совершил этот жестокий обман, сейчас выясняют волонтёры и, вероятно, полиция. Сам Александр Пожидаев прибыл в Таиланд в начале 2026 года. Он жил в пригороде Паттайи, который местные называют «русской деревней». Теперь его тело готовят к отправке на родину.