55-летний Николай Иванов пропал 31 октября 2025 года. Нашли мужчину лишь спустя три дня — в реанимации с переломом черепа после страшного ДТП, выжить в котором можно было разве что только чудом. Теперь он инвалид, а мир вокруг оказался жесток и равнодушен.

В Туле год назад в последний день октября на Пролетарском мосту произошло страшное ДТП: столкнулись трамвай, две маршрутки и две легковушки. Погибли пять человек. Но был среди пострадавших и тот, кому «повезло» выжить. 55-летний Николай Иванов утром, как обычно, уехал на работу, а домой не вернулся. Его нашли только через три дня — в реанимации Ваныкинской больницы. Мужчина получил перелом основания черепа, впал в кому, а когда очнулся, потерял память. Он помнит только своё имя и фамилию. Всё остальное — чистый лист.

Как рассказал историю туляка Иванова портал «Моя Слобода», пока врачи боролись за его жизнь, сожительница Николая собрала вещи и уехала к своей дочери в Калужскую область. Документы мужчины, паспорт и кошелёк остались в её доме. Вернуться за ними женщина отказалась, заявив, что «мотаться из-за бумажек не собирается». А между тем кто-то снял с банковской карты Николая все его накопления — около 70 тысяч рублей. Снимали частями, с ноября 2025 года. Кто это сделал — неизвестно.

Николай — добрый, отзывчивый человек, работал монтажником. В 90-х переехал со своей мамой в Тульскую область из другого региона. Был женат, вырастил сына. Развёлся, потом жил один. Встретил женщину, стал с ней жить. Позже ухаживал за больной сожительницей. А после ДТП остался ни с чем.

Сын потерявшего память туляка ведёт асоциальный образ жизни и не может заботиться об отце. Сотрудники соцгостиницы, где сейчас живёт Николай, восстановили ему документы, помогли оформить вторую группу инвалидности. Но долго он там не пробудет. Через пару месяцев его направят в дом-интернат для престарелых и инвалидов. Родственников, готовых взять на себя заботу, нет.

Как быстро рушится жизнь. Как один удар судьбы может стереть память, лишить дома и близких. И как жесток бывает мир, когда те, кто должен был помочь, отворачиваются. Судьба не выбирает. Она просто бьёт. И с ней не поспоришь. Остаётся только сожалеть и надеяться, что в доме-интернате Николай найдёт хоть какой-то покой.