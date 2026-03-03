4

Суд защитил инвалида от выплат по кредиту на несуществующее авто

Мужчина подписал договор под влиянием мошенников

Между банком и 63-летним жителем Воронежской области был оформлен кредитный договор на общую сумму в 3 миллиона рублей. Деньги предназначались на покупку автомобиля марки Chery 2023 года выпуска.

Александр Проневский

Как сообщает агентство РАПСИ, финансовая организация не проверила должным образом личность заемщика: в договоре указали адрес в Московской области, которого в реальности не существует, а контактный телефон принадлежал совсем другому человеку.

При этом представленные медицинские справки подтвердили, что у мужчины наблюдается расстройство интеллектуальной деятельности и слуха. Из-за этого во время заседания он не смог ответить на вопросы суда и представителя истца.

Также выяснилось, что за потерпевшим никогда не числилось никаких транспортных средств. Машину, на которую брали кредит, не ставили на учет в ГИБДД, а сам заемщик денег от банка так и не получил. Стоит подчеркнуть, что в феврале прошлого года пострадавший самостоятельно обращался в полицию по факту мошенничества, однако в возбуждении уголовного дела тогда ему отказали. Прокуратура признала это решение незаконным и впоследствии отменила его.

Калачеевский районный суд пришел к выводу, что заемщик находился под воздействием мошенников. Доводы представителя банка о личном присутствии мужчины в офисе не убедили суд, так как это не доказывало отсутствие давления на потерпевшего. В результате банку отказали в иске и удовлетворили встречные требования инвалида, признав кредитный договор недействительным и полностью аннулировав задолженность.

