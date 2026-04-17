Для водителя, сбившего насмерть детей на тротуаре, запросили беспрецедентный срок

В Свердловской области продолжается судебный процесс по делу о резонансном ДТП, унёсшем жизни двух детей. Государственный обвинитель потребовал для 37-летнего Михаила Слободяна 18 лет лишения свободы. Мужчина на «Ладе» вылетел на тротуар и насмерть сбил сестёр 9 и 11 лет — третья девочка попала в реанимацию.

Трагедия произошла вечером 27 октября 2025 года в Ревде на улице Чехова. Как сообщает информационное агентство «Новый день», водитель автомобиля ВАЗ-2112 вылетел на тротуар, где около пешеходного перехода три девочки ожидали зелёного сигнала светофора. Две из них — родные сёстры 9 и 11 лет — погибли мгновенно. Третья девочка, также 11 лет, была госпитализирована в тяжёлом состоянии в реанимацию. Водитель «двенадцатой» тоже оказался в числе пострадавших и попал в больницу.

Очевидцы сообщали, что этот же автомобиль целый день разъезжал по городу, создавая опасные ситуации. На месте гибели детей горожане организовали стихийный мемориал. На похороны пришёл почти весь город. Слободяна арестовали 29 октября, затем дважды продлевали срок содержания под стражей. Ему предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: «Незаконный оборот наркотиков в крупном размере» и «Нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее гибель двух и более лиц». На месте работали все службы, движение перекрывали.

Приговор ещё не вынесен, но прокурор уже запросил суровое наказание. Эта трагедия потрясла город. Девочки, которые просто ждали зелёный свет, стали жертвами безответственности взрослого человека. Суд должен поставить точку.