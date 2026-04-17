Подростки в Искитиме (Новосибирская область) сначала угнали ВАЗ-2109, а когда у «девятки» заклинило руль, бросили. Но на своих двоих разойтись по домам как вариант хулиганы и не рассматривали: они угнали вторую машину, «шестёрку» — и, что примечательно, вернулись за первой, починили ее и «дуэтом» поехали дальше.

В Новосибирской области группа несовершеннолетних устроила себе ночь приключений с двумя угонами за один вечер. Как сообщило сетевое издание «Новая Сибирь» со ссылкой на источник в ГУ МВД по региону, подростки находились в Искитиме и решили добраться домой. Для этого они угнали автомобиль ВАЗ-2109 в микрорайоне Индустриальном. По пути они также похитили бензин на одной из заправок Черепановского района. Однако во время движения у машины заклинило рулевое управление — продолжать поездку не смогли. Оставив одного из участников на месте, двое других отправились в Черепаново искать попутку.

Не найдя помощи, они совершили новый угон — теперь уже ВАЗ-2106, на котором добрались до нужного населённого пункта. Затем вернулись к первой машине, починили её и отправились в путь уже на двух автомобилях. Но и тут не повезло: «девятка» съехала в кювет. Её бросили, а на «шестёрке» доехали до Искитима и оставили чужую машину там.

Похищенные автомобили в итоге вернули владельцам. Полиция выясняет, причастны ли юные «гонщики» к другим преступлениям. Материалы переданы в следственные органы. Два угона, заправка без оплаты, ремонт на ходу и кювет — вот такой вечерний «драйв» у сибирских пацанов. Хорошо, что никто не пострадал. Но кому-то так или иначе предстоит ответить за «весёлый» вечер. Возможно, не только юным угонщикам, но и их родителям.