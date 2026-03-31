Подросток угнал «Приору» из незапертого гаража и сразу же устроил ДТП

В Сафонове (Смоленская область) полицейские раскрыли дело, которое даже расследовать долго не пришлось — слишком уж «хитрым» оказался угонщик. Местный житель 1987 года рождения обратился в дежурную часть: его LADA Priora бесследно исчезла из гаража. Когда следственно-оперативная группа приехала на улицу Дружбы, выяснилось, что бокс был не заперт, а ключи от машины лежали прямо в салоне. Хозяин, видимо, очень доверял людям.

Долго искать автомобиль не пришлось. Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили «Приору» всего в 600 метрах от места происшествия. Правда, водитель успел её немного «обновить»: машина получила механические повреждения после того, как съехала в овраг.

Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след правонарушителя. Угонщиком оказался 16-летний подросток. Как передает канал «Быстрые новости Смоленска», юноша не стал придумывать сложных оправданий: после употребления алкоголя ему захотелось прокатиться. Чужая машина с ключами в незапертом гараже, видимо, показалась идеальным вариантом. Правда, катание вышло недолгим: мальчик не справился с управлением и отправился прямиком в овраг неподалеку.

Теперь дознаватель МО МВД России «Сафоновский» возбудил уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Подростку грозит до пяти лет лишения свободы. А хозяин «Приоры», вероятно, впредь будет запирать гараж и забирать ключи из салона.