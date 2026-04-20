Зима уходит без энтузиазма: в разных регионах небеса продолжают сыпать снегом, провоцируя дорожные коллапсы и аварии. Особенно тяжело пришлось Забайкалью. На трассе Чита — Забайкальск в снежном заторе оказались не только автомобилисты и водители грузовиков: несколько сотен пассажиров автобусов, среди которых оказались и дети, попали в настоящую ловушку — без воды, еды и туалета.

Более 250 человек почти сутки провели в автобусах без еды и воды

Регион накрыла обильная метель. Движение на участке трассы полностью парализовало. Около сотни пассажиров эвакуировали накануне, разместив в пунктах временного размещения с питанием и предметами первой необходимости. Но остальные продолжали ждать помощи у посёлка Ясная.

Как передает тг-канал «Baza», люди находились в автобусах с 13 часов дня 19 апреля до 09:30 сегодняшнего утра — почти 20 часов. Без нормальной еды, без доступа к туалету. Сотрудники МЧС за это время привезли лишь несколько литров холодной воды. Позже администрация Ясной организовала питание: пассажиров начали по очереди отвозить в столовую инфекционной больницы, где давали горячий чай и кашу.

По данным МЧС Забайкалья, спасатели продолжают работу: вытягивают автомобили из кюветов, эвакуируют людей в ПВР, взаимодействуют с дорожными службами. Всего задействованы 56 человек и 13 единиц техники. В пять пунктов временного размещения эвакуированы 253 человека, включая 28 детей. Зима уходит, но её «прощальный привет» многим пережившим в дороге эту апрельскую метель запомнится надолго.