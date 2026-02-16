Метель и ДТП парализовали движение на трассе М-4 «Дон» в Тульской области

Вечером 16 февраля на участке федеральной трассы М-4 «Дон» в Тульской области образовался многокилометровый затор. Причиной транспортного коллапса стало массовое столкновение грузовых автомобилей в районе развязки на Богородицк.

Как сообщает телеграм-канал Mash, затор, в результате которого оказались перекрыты все полосы движения, образовался в 11 утра. Причиной ДТП стала продолжающаяся метель. Дальность видимости на дороге не превышала 100 метров, а порывы ветра достигали 15 м/c.

При этом из-за плотного трафика к месту происшествия не могли добраться экстренные службы. Пробка растянулась на 25 километров, и водителям приходилось стоять в заторе больше двух часов.

Стоит подчеркнуть, что трасса М-4 «Дон» имеет статус магистрали федерального значения. Она соединяет столицу с такими крупными городами, как Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Новороссийск.

Обстоятельства ДТП и точное число участников аварии в настоящий момент уточняются.

