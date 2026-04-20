В Ленобласти произошло массовое ДТП с девятью пострадавшими

На 99-м км трассы А-120 в Тосненском районе столкнулись Mercedes, Sitrak, DAF, Renault Logan и Chery — массовое ДТП случилось сегодня, 20 апреля в Ленинградской области. «Интернационал» из столь разных по габаритам иномарок отправил в больницу троих участников — двоим из них помощь медиков потребовалась безотлагательно.

Как сообщает независимое интернет-издание «47 новостей» со ссылкой на Аварийно-спасательную службу региона, в результате столкновения микроавтобуса Mercedes, грузовых автомобилей Sitrak и DAF, а также легковых автомобилей Renault Logan и Chery пострадали 9 человек. Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно помогли в транспортировке троих пострадавших в машины скорой помощи.

По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области, двое пострадавших госпитализированы в центральную районную больницу Тосно. Остальные осматриваются на месте происшествия. На месте работают полиция и скорая помощь. Организовано реверсивное движение — идёт ремонт полосы в сторону Гатчины. Информации о состоянии пострадавших и причинах аварии пока нет.

Сразу пять автомобилей, включая два грузовика и микроавтобус, — масштаб и разнообразие «встретившейся» техники впечатляет. К счастью, обошлось без погибших. Но так или иначе различной степени тяжести ранения получили девять человек. Теперь полиция выясняет, кто и почему спровоцировал эту «бойню». Качество дорожного покрытия, перекрытые на ремонт участки, неорганизованное реверсивное движение — а может, банально, кто-то не учёл скоростной режим или дистанцию. Остается только ждать официальных выводов.