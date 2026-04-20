Два школьника на квадроциклах пытались обогнать авто, но столкнулись на «зебре»

Добрый папа одного из ребят дал сыну и его друзьям два квадроцикла, но дети — есть дети: мальчишки устроили аварию прямо на пешеходном переходе. В итоге, если не считать, что мальчишки удрали от экипажа ДПС, трое все-таки получили травмы — давший ключи от внедорожной техники мужчина теперь ответит по административным статьям.

В Ялуторовске на улице Сирина произошло ДТП, которое можно назвать наглядным примером того, что «дружить» со своими детьми и их сверстниками нужно с умом. Да и показывать, как обращаться с техникой на колесах, нужно совместно. Иначе и дети попросту говоря «сядут на шею», и до страшных последствий недалеко. Два квадроцикла, на которых ехали две пары подростков 14-15 лет, решили устроить гонки. Папа одного из юных «гонщиков» — видимо, очень добрый и доверчивый — дал им свои транспортные средства. Может, хотел порадовать или показать лояльность к современным детским забавам. Но дети есть дети: они не поехали на безопасную площадку, а выкатились на четырехколесных «конях» на дорогу общего пользования. Итог был, в принципе, предсказуем.

Как сообщила интернет-газета «Тюменская область сегодня» со ссылкой на источник в Госавтоинспекции Тюменской области, квадроциклисты попытались обогнать автомобиль, но столкнулись между собой прямо на пешеходном переходе — в месте, предназначенном для безопасного перехода людей.

В результате трое несовершеннолетних получили ушибы и травмы, четвёртый, видимо, был везучим или просто сидел сзади. Интересно, что ранее один из этих квадроциклов останавливал наряд ДПС, но водитель не подчинился и смог скрыться. Но то, что уже было предупреждение и «гонка» оказалась важнее — неспроста.

Теперь папе-«другу», который разрешил детям покататься, грозят два административных протокола за передачу управления лицам, заведомо не имеющим прав. Суть тут может быть только назидательная: папа хотел как лучше, а получилось — как всегда. Квадроциклы — не игрушки, а дороги общего пользования — не трасса для гонок. Хорошо, что никто не погиб.