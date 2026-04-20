Три большегруза столкнулись на трассе под Кировом

Утро понедельника, 20 апреля, в Омутнинском районе началось с аварии, в которой столкнулись сразу три тяжеловеса — JAC, Volvo и Sitrak. Фуры «захотели» тесного общения, но итог этой «встречи» еще долго не забудется водителям грузовых машин.

В Кировской области сегодняшнее утро выдалось нервным для водителей и спасателей. На 805-м километре трассы Кострома — Пермь через Киров около 07:30 три большегруза — JAC, Volvo и Sitrak — не смогли разъехаться. Новостной портал «Город Киров» подвел печальный итог: столкновение, два человека с травмами и частичное ограничение проезда. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Кировской области, полицейские проводят проверку, выясняя, кто из «тяжеловесов» решил, что правила писаны не для него.

Три фуры в одном месте в час пик — это не просто ДТП, а настоящий парад железных гигантов, которые, видимо, захотели «познакомиться» поближе. К счастью, обошлось без жертв. Но двое пострадавших теперь лечатся, а спешащим по этой трассе водителям приходится объезжать закрытый участок.