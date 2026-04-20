Аферистов приговорили к срокам за 11 подставных ДТП на Алтае: они раскрыли схемы

Члены ОПГ приговорены к лишению свободы от трёх до пяти лет за инсценировку аварий с использованием старых машин и подделку документов. На счету преступивших закон — 11 «липовых» ДТП и порядка 2 млн рублей страховых выплат. Задержанные «выложили карты на стол» и рассказали, как выбирали места и жертв своих «спектаклей».

В Алтайском крае завершился суд над группой аферистов, которые превратили ДТП в бизнес. Как сообщает информационное агентство «Инфокс» со ссылкой на региональную прокуратуру, члены организованной преступной группы признаны виновными в мошенничестве в сфере страхования. Они инсценировали более десяти дорожно-транспортных происшествий, чтобы незаконно получать страховые выплаты. Ущерб от их действий, в общем-то, не был огромен, но тем не менее превысил два миллиона рублей. Суд приговорил злоумышленников к реальным срокам — от трёх до пяти лет лишения свободы.

Следствие установило, что аферисты использовали различные уловки, чтобы не попадаться. Они выбирали для подставных аварий места с низким трафиком, использовали старые автомобили, которые часто даже не были застрахованы, чтобы минимизировать риск. Для убедительности подделывали документы: удостоверения аварий, справки о медицинских расходах, акты экспертизы. Схема работала, пока правоохранители не вычислили «режиссёров». Теперь вместо страховых премий — колония.

Ирония в том, что они старались сделать всё «по правилам», но забыли, что честность — тоже правило. Хорошо, что правосудие их догнало. Теперь у них будет много времени подумать о том, что даже старые «Жигули» не стоят свободы. А страховым компаниям и их службам безопасности — тоже урок: доверяй, но проверяй. Даже если авария выглядит как случайная, за ней могут стоять такие профессионалы «тёмного» дела.