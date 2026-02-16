В России появилась новая схема автомобильных подстав

Один из таких инцидентов произошел в Подмосковье неподалеку от населенного пункта Дятловка. По пути семья заметила у обочины окровавленного мужчину, который очень просил подвезти его. К счастью, водитель и пассажиры проявили благоразумие и отказались сажать незнакомца в салон.

Как сообщает телеграм-канал «Новости Москвы», вместо этого они вызвали для мужчины скорую помощь. Однако увидев это, неизвестный сразу же сбежал к сообщникам, которые ждали его в машине неподалеку.

Оказалось, что это была спланированная схема. Ничего не подозревающий водитель соглашается подвезти «избитого» человека. В пути новый знакомый внезапно начинает кричать и заявляет, что его похитили и удерживают в заложниках. На ближайшей остановке к машине тут же подбегают подельники нарушителя, которые все это время следовали за транспортным средством. Они блокируют автомобиль, начинают снимать происходящее на камеру и угрожают немедленно вызвать полицию, обвиняя потерпевшего в похищении человека. Испуганным водителям предлагают заплатить крупную сумму за отказ от вызова правоохранителей.

ГИБДД призывает всех автовладельцев быть предельно бдительными на трассах и не сажать в машину незнакомых людей, какими бы убедительными ни были их истории. Вместо этого ведомство рекомендует сразу звонить в экстренные службы, которые окажут человеку необходимую помощь.

