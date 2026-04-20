Нетрезвая жительница Челябинска «догнала» автомобиль с ребенком

Пьяная водительница на Vortex Tingo не уследила за дистанцией и врезалась в едущую впереди Hyundai с трёхлетней девочкой в салоне — ребёнок ехал по правилам, в автокресле, но всё равно пострадал. Промилле, обнаруженные у женщины в анализе, надолго лишат ее возможности совмещать самостоятельные поездки за рулем и употребление горячительных напитков.

В Челябинске у дома №49 по Бродокалмакскому тракту утром 20 апреля произошло ДТП, в котором пострадала трёхлетняя девочка. Как передаёт агентство новостей «Доступ», 41-летняя водительница автомобиля Vortex Tingo двигалась по Бродокалмакскому тракту в сторону улицы Мамина. Женщина не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в ехавший в попутном направлении Hyundai Solaris под управлением 37-летнего мужчины. В момент аварии на заднем сиденье иномарки в детском автокресле, пристёгнутая по ПДД, находилась трёхлетняя девочка. Ребёнок получил травмы — к счастью, автокресло смягчило удар, но без медицинской помощи не обошлось.

При оформлении аварии сотрудники ДПС выявили у водительницы Vortex явные признаки опьянения. Алкотестер показал 0,442 мг/л — это существенное превышение допустимой нормы. Женщину отстранили от управления, составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Теперь ей грозит крупный штраф и лишение прав. А трёхлетняя девочка, которую везли, возможно, в детский сад или на прогулку, оказалась в больнице. Хорошо, что родители позаботились об автокресле — иначе последствия могли быть фатальными.