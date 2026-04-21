Медведи на трассе: подмосковных водителей предупредили о крупных хищниках

На подмосковных шоссе кого только не встретишь. Но встреча с полутонным медведем, который выскакивает прямо перед капотом, может закончиться фатально для обоих. Голодные после спячки медведи стали появляться в трёх округах области, и они не боятся даже сигналящих машин.

Как сообщило сетевое издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, Москва», проснувшихся медведей заметили как минимум в трёх населённых пунктах Подмосковья. На опубликованных кадрах видно, как хищник выбегает на дорогу, не обращая внимания на приближающийся автомобиль. Звери также роются в мусорных баках в поисках еды. Охотоведы объясняют: основная причина выхода к людям — нехватка корма.

Эксперт Михаил Кречмар предостерегает жителей от прогулок с детьми и домашними животными в местах, где были замечены медведи. Водителей предупреждают: при движении по трассам Можайского, Шаховского и Талдомского районов стоит быть особенно внимательными. Встреча с крупным зверем на скорости может привести к тяжёлым последствиям и для животного, и для людей в автомобиле.

Эколог Роман Пукалов советует при встрече с медведем сохранять спокойствие, посигналить или крикнуть низким голосом, чтобы попытаться напугать его. Главное — не провоцировать и не кормить хищников.