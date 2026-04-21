Курские бродячие собаки освоили ПДД: переходят дорогу на зелёный и по «зебре»

Как сообщает сетевой ресурс «46 ТВ» со ссылкой на подписчика, любопытная сцена развернулась на улице Александра Невского в Курске. Свора бродячих собак, которые уже давно обжили Полугору и территорию у концертного зала «Свиридовский», решила не рисковать зря. Псы дождались зелёного сигнала светофора и организованной группой перешли дорогу строго по полосатой разметке. Никто не побежал наискосок, не выскочил под колёса. Сплошная сознательность! Конечно, эти четвероногие «горожане» иногда доставляют «кожаным» неудобства — пугают прохожих у цирка или роются в мусорках. Но их способность адаптироваться к оживлённому движению заслуживает уважения.
Возможно, скоро они освоят и общественный транспорт. А пока пусть эта заметка станет доброй и позитивной новостью дня. Псы учат нас, что даже на улице можно жить по правилам. Было бы желание и инстинкт самосохранения.