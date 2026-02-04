Лось попытался сесть в автобус вместе с пассажирами в Подмосковье

Инцидент случился возле Балашихи, где животное неожиданно появилось из прилегающего к дороге лесного массива и направилось к оживленной остановке. После того, как к ней подъехал автобус, лось отправился к открывшимся дверям.

Зверь спокойно стоял рядом с людьми в ожидании транспорта и даже хотел проникнуть в салон

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции России, водитель оперативно заблокировал вход, но не стал закрывать двери, чтобы не испугать сохатого резким звуком. Через несколько минут несостоявшийся «пассажир», не проявляя агрессии, развернулся и скрылся в лесу.

Зоологи в связи с этим отмечают, что с наступлением осенне-зимнего периода лоси чаще выходят к людям в поисках пищи, а также могут использовать расчищенные от снега дороги для более комфортного передвижения.

А Госавтоинспекция в свою очередь напоминает автомобилистам о необходимости быть предельно внимательными на трассах, окруженных лесом, особенно в темное время суток. Рекомендуется снижать скорость и внимательнее следить за обочинами.

