Смертельная буксировка на летней резине: двое погибших под Нижним Тагилом

Гибкая сцепка, летняя резина и коварный апрельский гололёд — смертельно опасное «комбо». Под Нижним Тагилом водитель ВАЗ-2123, буксировавший на «летней» резине легковой автомобиль Hyundai, не справился с управлением. Chevrolet-Niva занесло на встречную полосу, где она столкнулась с КАМАЗом. Две женщины, находившиеся в буксируемой машине, погибли на месте.

Авария произошла сегодня в 00:10 на дороге под Нижним Тагилом. Из-за отрицательных температур и выпавшего снега на трассе образовалась гололедица. Водитель ВАЗ-2123 решил буксировать иномарку на гибкой сцепке. Однако у буксируемого автомобиля была летняя резина, которая не обеспечивала сцепление с дорогой. В какой-то момент водитель Niva потерял контроль, машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с КАМАЗом. В результате ДТП водитель и пассажирка Hyundai (обе женщины, личности устанавливаются) скончались на месте.

Водители отечественного внедорожника и грузовика, по предварительным данным, которыми поделился информационно-аналитический портал «JustMedia», не пострадали. Буксировка на летней резине в гололёд — это гарантия беды. Зимняя резина нужна не для галочки, а для жизни. И если уж берётесь кого-то тянуть, убедитесь, что и у вас, и у того, кого вы тянете, колёса соответствуют погоде. Иначе трагедии не избежать.