В Улан-Удэ пешеход получил в ДТП переломы обеих ног

Сломанные ноги и 400 тысяч рублей компенсации — таков итог ДТП в Бурятии. Женщину сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Виновница — 35-летняя водитель, которая не уступила дорогу. Пострадавшая перенесла переломы обеих ног, долгое лечение и моральные страдания.

Как поделилось подробностями ДТП сетевое издание «Газета Номер один», суд постановил взыскать с автоледи 400 тысяч рублей. Однако, чтобы добиться выплаты, правоохранительным органам пришлось запрещать должнице выезд за границу и блокировать ее сделки с недвижимостью.

Как сообщили в УФССП по Бурятии, женщина за рулем своего автомобиля сбила пешехода на нерегулируемой «зебре». Пострадавшая получила переломы обеих ног. Виновница не спешила оплачивать ущерб потерпевшей. Тогда судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий с её недвижимостью и ограничил ей выезд за пределы России. Только после этого необходимая сумма — 400 тысяч рублей — поступила на депозитный счёт и была переведена пострадавшей. Исполнительное производство окончено.

Что и говорить: пешеходный переход — место повышенной опасности. Водители обязаны пропускать людей даже на нерегулируемой «зебре». А если сбили — придётся отвечать рублём. Но здоровье, конечно, важнее любых денег.