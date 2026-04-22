В Приморье одноклассник толкнул товарища под колеса машины

Детская жестокость и взрослая трусость встретились в поселке Липовцы. Одноклассник 8-летнего школьника во время перемены толкнул его прямо на дорогу. Мальчик оказался под колесами неустановленной машины. Водитель даже не остановился — он предпочел скрыться, не оказав помощи ребенку. Пострадавший отделался ссадинами, но сам факт цинизма сверстника и бездушия водителя поражает.

Как сообщает информационное агентство «PrimaMedia», инцидент произошёл вчера, 21 апреля, у школы №2 на улице Пушкина в поселке Липовцы Октябрьского округа. По предварительным данным, то ли во время перемены, то ли после уроков одноклассник толкнул мальчика на проезжую часть. В шутку или всерьез — пока не понятно.

В этот момент по дороге ехал автомобиль. Водитель не успел затормозить и сбил ребенка. После наезда он скрылся, не оказав помощи. Мальчику повезло. Он получил ссадины колена и локтя — обработать раны ему помогли прибывшие на место ДТП медики.

Сейчас полиция проводит административное расследование по двум статьям: оставление места ДТП (лишение прав до 1,5 лет или арест до 15 суток) и нарушение ПДД, повлекшее легкий вред здоровью (штраф до 7 500 рублей). Личность водителя устанавливают по камерам и опросу свидетелей. Родителям мальчика, толкнувшего одноклассника, также грозит ответственность за ненадлежащее воспитание. Цинизм или детская глупость мальчишки, который бездумно толкнул товарища под колеса, и трусость водителя, бросившего пострадавшего ребенка, вызывают возмущение. Хорошо, что мальчик не погиб. Но этот случай, который должен служить напоминанием «прописных истин»: дети должны знать, что игры у дороги смертельно опасны, а водители — что оставлять место ДТП, особенно с ребенком, не только уголовно наказуемо, но и подло.