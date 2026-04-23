Три иномарки раздавили пешехода на трассе под Брянском

Трагедия, в которую сложно поверить: человека сбили три автомобиля подряд. На федеральной трассе А-240 Брянск — Новозыбков — Белоруссия 65-летний пешеход оказался на проезжей части ночью в темной одежде без световозвращателей. Первый удар пришелся от Infiniti, затем его накрыли две другие иномарки. Мужчина скончался на месте. Полиция выясняет, зачем он вообще вышел на автомобильную дорогу.

Как сообщает сетевой ресурс «Брянские новости» со ссылкой на областную ГАИ, смертельное ДТП произошло на федеральной трассе А-240. Первым 65-летнего пешехода сбил 30-летний водитель Infiniti. От удара мужчина упал на проезжую часть. Следом за ним двигался Hyundai под управлением 27-летнего водителя — он не успел затормозить и также наехал на лежащего человека. Третьей стала Toyota, за рулем которой находился 55-летний мужчина. От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой. В темной одежде без световозвращающих элементов он был практически невидим для водителей в темное время суток.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Идти по автомобильной дороге, в темноте, пешком и в одежде без отражателей — это смертельный риск. Несомненно, устроившие происшествие водители должны были быть внимательнее. Но, если говорить объективно, мужчинам из Hyundai и Toyota избежать наезда на человека, уже лежащего на дороге, было почти невозможно. Трагедия, впрочем, могла бы и не случиться, если бы на пешеходе была хоть одна светлая деталь одежды.