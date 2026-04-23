Три иномарки раздавили пешехода на трассе под Брянском

Как сообщает сетевой ресурс «Брянские новости» со ссылкой на областную ГАИ, смертельное ДТП произошло на федеральной трассе А-240. Первым 65-летнего пешехода сбил 30-летний водитель Infiniti. От удара мужчина упал на проезжую часть. Следом за ним двигался Hyundai под управлением 27-летнего водителя — он не успел затормозить и также наехал на лежащего человека. Третьей стала Toyota, за рулем которой находился 55-летний мужчина. От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой. В темной одежде без световозвращающих элементов он был практически невидим для водителей в темное время суток.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Идти по автомобильной дороге, в темноте, пешком и в одежде без отражателей — это смертельный риск. Несомненно, устроившие происшествие водители должны были быть внимательнее. Но, если говорить объективно, мужчинам из Hyundai и Toyota избежать наезда на человека, уже лежащего на дороге, было почти невозможно. Трагедия, впрочем, могла бы и не случиться, если бы на пешеходе была хоть одна светлая деталь одежды.