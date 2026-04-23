Россиянин сменл фамилию и место жительства, чтобы не платить штрафы ГИБДД

Кажется, что сменить фамилию, переехать в другой населенный пункт и забыть о долгах — идеальный план. Житель Великоустюгского округа так и поступил, когда его задолженность перед ГИБДД перевалила за 250 тысяч рублей. Но системы обмена данными между ведомствами оказались хитрее. Мужчину объявили в розыск, нашли, и ему пришлось заплатить уже 280 тысяч с учетом исполнительского сбора.

Мужчина из Вологодской области накопил штрафов за нарушение ПДД на сумму около 250 тысяч рублей. Когда долг стал критическим, он решил, что лучший способ избежать административного ареста — стать другим человеком. Сменил фамилию, уехал из родных мест, надеясь, что судебные приставы потеряют его след. Долгое время ему удавалось не попадаться. Однако ведомства наладили обмен данными: ГАИ, ЗАГСы и УФМС синхронизировали базы. Должника объявили в исполнительский розыск и довольно быстро нашли.

Как рассказал местный портал «Вологда-поиск», после того как ему вручили требование об оплате и объяснили реальность ареста, мужчина понял: прятаться бесполезно. Он полностью погасил задолженность, плюс добавился исполнительский сбор. Итого «новому» гражданину пришлось расстаться с 280 тысячами рублей за «грешки» из прошлого. В УФССП пояснили, что любые попытки уклонения через смену персональных данных бессмысленны. Системы гарантируют, что личность должника будет установлена вне зависимости от его новых документов.