Россиянин сменл фамилию и место жительства, чтобы не платить штрафы ГИБДД

Хитроумного гражданина нашли и наказали по полной программе

Кажется, что сменить фамилию, переехать в другой населенный пункт и забыть о долгах — идеальный план. Житель Великоустюгского округа так и поступил, когда его задолженность перед ГИБДД перевалила за 250 тысяч рублей. Но системы обмена данными между ведомствами оказались хитрее. Мужчину объявили в розыск, нашли, и ему пришлось заплатить уже 280 тысяч с учетом исполнительского сбора.

Автор
Татьяна Бибикова

Мужчина из Вологодской области накопил штрафов за нарушение ПДД на сумму около 250 тысяч рублей. Когда долг стал критическим, он решил, что лучший способ избежать административного ареста — стать другим человеком. Сменил фамилию, уехал из родных мест, надеясь, что судебные приставы потеряют его след. Долгое время ему удавалось не попадаться. Однако ведомства наладили обмен данными: ГАИ, ЗАГСы и УФМС синхронизировали базы. Должника объявили в исполнительский розыск и довольно быстро нашли.

Как рассказал местный портал «Вологда-поиск», после того как ему вручили требование об оплате и объяснили реальность ареста, мужчина понял: прятаться бесполезно. Он полностью погасил задолженность, плюс добавился исполнительский сбор. Итого «новому» гражданину пришлось расстаться с 280 тысячами рублей за «грешки» из прошлого. В УФССП пояснили, что любые попытки уклонения через смену персональных данных бессмысленны. Системы гарантируют, что личность должника будет установлена вне зависимости от его новых документов.

