Нетрезвый водитель устроил погоню со стрельбой в Крыму

Ночь, полевая дорога, взмах жезлом с требованием остановиться — и водитель нажимает на газ. Инспекторы ДПС включили маячки, сирену и начали преследование. Нарушитель на ВАЗ-21102 не собирался сдаваться: он рискованно маневрировал, создавая угрозу для других участников движения. Когда уговоры кончились, полицейские открыли огонь по колесам.

Как рассказал интернет-портал «МВД МЕДИА» со ссылкой на источник в пресс-службе МО МВД России «Джанкойский», несмотря на пробитые колеса, водитель доехал до села Придорожное, свернул во двор частного домовладения, и его знакомый тут же закрыл за автомобилем ворота. Из машины выбежали несколько человек.

После непродолжительной «пешей» погони инспекторы ДПС все же догнали и задержали водителя. Им оказался 21-летний житель района, не имеющий «прав». Признаки опьянения были налицо, однако от медицинского освидетельствования парень отказался. В отношении нарушителя были составлены административные протоколы по статьям 12.26, 12.3 и 12.25 КоАП РФ. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Теперь лихачу грозит штраф и арест до 15 суток. Погоня со стрельбой, блокировка ворот — сюжет хоть и детективный, но финал закономерный. От судьбы в лице полиции на «десятке» не уедешь. Тем более без «прав» и в нетрезвом виде.