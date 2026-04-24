Многодетных и инвалидов хотят освободить от оплаты проезда по платным трассам

Поездка на семейном автомобиле по платной дороге — особенно, если маршрут составляет несколько тысяч километров, — мероприятие накладное. Исправить это призван законопроект, который уже направлен в Минтранс. Депутаты Госдумы предложили разрешить бесплатный проезд по федеральным платным трассам многодетным семьям и инвалидам. Инициатива должна снизить финансовую нагрузку на уязвимые категории и даже повысить безопасность — за счет сокращения поездок по перегруженным бесплатным дорогам.

Как сообщило «РИА Новости», авторами этой инициативы выступили лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и глава думского комитета Яна Лантратова. В обращении на имя министра транспорта Андрея Никитина они просят внести изменения в законодательство о дорожной деятельности.

Миронов отметил, что возглавляемая им партия давно выступает за такие льготы, тем более, что для многодетных и людей с ограниченными возможностями уже действуют скидки на проезд в общественном транспорте. Лантратова же добавила: региональный опыт показывает, что транспортные льготы работают. Однако в Москве и Санкт-Петербурге они касаются в основном городских перевозок, а проблема междугородних поездок на платных трассах остается острой.

По мнению депутатов, бесплатный проезд не только разгрузит бюджеты семей, но и повысит безопасность: водители перестанут рисковать, выезжая на забитые бесплатные дороги, и смогут пользоваться скоростными платными магистралями. Логика понятна: если многодетные и инвалиды получат право бесплатного проезда, то число желающих срезать путь по платным трассам вырастет, а загруженность альтернативных бесплатных дорог снизится.

Предложение пока на стадии обсуждения. Минтранс должен дать ответ. Но если инициативу примут, то миллионы семей вздохнут свободнее. Правда, о том, кто компенсирует потери концессионерам, вложившим финансы в строительство платных участков трасс, речи пока не идет. Но это уже детали. Главное, что о многодетных и инвалидах вспомнили. Будем ждать развития событий. В любом случае, поездки на море и внутренний туризм в целом могут стать дешевле. А это уже большой шаг к социальной справедливости.